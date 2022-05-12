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Росія найпряміша загроза світовому порядку, - голова Єврокомісії

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Токіо, Четвер 12 травня 2022 11:17
Росія найпряміша загроза світовому порядку, - голова Єврокомісії Фото: голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (flickr.com)
Автор: Марія Кучерявець

Росія на сьогодні являється найпрямішою загрозою світовому порядку. Через її варварську війну проти України та тривожний пакт з Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яку цитує CNN.

"Росія сьогодні є найпрямішою загрозою світовому порядку з її варварською війною проти України та тривожним пактом з Китаєм та їх закликом до нових та дуже довільних міжнародних відносин", - сказала вона.

З відповідною заявою глава Єврокомісії виступила в Токіо на 28-му саміті ЄС-Японія, під час якого на порядку денному була їхня підтримка України. Там також присутній і голова Європейської ради Шарль Мішель.

"Наша співпраця в Україні має вирішальне значення в Європі, але вона також важлива в Тихоокеанському регіоні, і ми також хочемо поглибити наші консультації щодо більш наполегливого Китаю. Ми вважаємо, що Китай має стати на захист багатосторонньої системи, від якої він виграв у розвитку своєї країни", - зазначив Мішель.

Своєю чергою він підкреслив, що "ті, хто несе відповідальність за військові злочини, мають бути і будуть притягнуті до відповідальності".

Нагадаємо, Євросоюз поки не погодив шостий пакет санкцій проти Росії через позицію деяких держав.

Однак ЄС хоче ввести ембарго на нафту з Росії, яке, як раніше повідомлялося, може набути чинності через шість місяців.

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