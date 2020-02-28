У Росії випробовують новітню гіперзвукову зброю

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про випробування новітньої гіперзвукової зброї. Про це повідомляють росЗМІ.

Шойгу зазначив, що "все це дозволить якісно збільшити бойовий потенціал Північного флоту".

"Тривають випробування нової зброї, в тому числі гіперзвукової. Все це дозволить якісно збільшити бойовий потенціал Північного флоту і інших флотів ВМФ Росії", - заявив він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що наявність гіперзвукової зброї у Російської Федерації зробила безглуздими витрати інших країн на військове стримування РФ. За його словами, система протиракетної оборони Заходу спрямована на знешкодження ядерного потенціалу Росії.

Він також заявив, що СРСР і Росія нібито "ніколи не прагнули створювати загрози для інших країн", але при цьому розповів про плани створення нових міжконтинентальних ракет.

Раніше на прес-конференції Путін заявив, що "споконвічно російські території" при створенні СРСР були передані Україні. Зокрема, він заявив, що все "Причорномор'я, західні землі були передані Україні" з дивним формулюванням для підвищення відсоткового співвідношення пролетаріату в Україні, тому що Україна була сільською територією".