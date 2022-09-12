У Росії хочуть забирати чоловіків до армії, незважаючи на кількість дітей

У Росії планують внести зміни у закони та надати право громадян, які мають трьох і більше дітей, на надходження до мобілізаційного резерву в армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державної думи РФ.

"Зараз зазначена категорія громадян підлягає безумовному звільненню від призову на військові збори, тобто вони не можуть бути покликані на військові збори незалежно від їхнього волевиявлення і відповідно вони не можуть укласти контракт про перебування в резерві, хоча, як показує практика, багато хто і хотів би це зробити", - сказано в пояснювальній записці.

Поправки планують внести до федеральних законів "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в РФ" і "Про військовий обов'язок і військову службу".

Законопроектом також пропонується уточнити саму категорію таких громадян, встановивши, що вони звільняються від призову на військові збори за умови знаходження дітей на їхньому утриманні.