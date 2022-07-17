У Росії через "розкрадання металу" 12 вагонів зійшли з рейок, є загиблий

16 липня в Тульській області зійшли з рейок 12 вагонів вантажного поїзда. Головною причиною події називають "розкрадання металу" з вантажного поїзда під час руху. Один з підозрюваних загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РЖД.
Рух поїздів призупинено, через що істотно затримуються кілька поїздів. У відновлювальних роботах задіяні 150 залізничників і відновлювальні поїзди.
Ймовірно, під формулюваннями про розкрадання металу у РФ намагаються приховати умисне пошкодження залізничних колій.
Раніше повідомлялося, що в Брянській області РФ недалеко від кордону з Україною перед вантажним потягом підірвали залізницю. В результаті події частково пошкоджено локомотив.
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