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Спроба придушити свободу слова: США і Британія засудили ліквідацію "Меморіалу" в Росії

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Москва, Вівторок 28 грудня 2021 17:38
Спроба придушити свободу слова: США і Британія засудили ліквідацію "Меморіалу" в Росії Фото: США і Британія засудили ліквідацію в Росії товариства" Меморіал " (facebook.com/Memorial.International)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посол США в Росії Джон Салліван засудив рішення Верховного суду РФ Про ліквідацію правозахисного товариства "Меморіал". З аналогічною заявою виступило британське посольство в Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства США і Telegram дипмісії Великобританії.

"Сьогоднішнє рішення Верховного суду Росії про закриття "Міжнародного Меморіалу" - однієї з найстаріших і найбільш відомих російських правозахисних організацій - це кричуща і трагічна спроба придушити свободу слова і стерти історію", - написав Салліван.

Його підтримали в британському посольстві. Там назвали ліквідацію "Меморіалу" важким ударом по незалежних голосах в Росії.

"Це явна спроба заборонити важливі історичні дослідження і придушити свободу слова", - підкреслили в посольстві Великобританії.

Нагадаємо, 28 грудня Верховний суд Росії своїм рішенням ліквідував міжнародне історико-просвітницьке, благодійне та правозахисне товариство "Меморіал".

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