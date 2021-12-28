Спроба придушити свободу слова: США і Британія засудили ліквідацію "Меморіалу" в Росії

Посол США в Росії Джон Салліван засудив рішення Верховного суду РФ Про ліквідацію правозахисного товариства "Меморіал". З аналогічною заявою виступило британське посольство в Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства США і Telegram дипмісії Великобританії.

"Сьогоднішнє рішення Верховного суду Росії про закриття "Міжнародного Меморіалу" - однієї з найстаріших і найбільш відомих російських правозахисних організацій - це кричуща і трагічна спроба придушити свободу слова і стерти історію", - написав Салліван.

Його підтримали в британському посольстві. Там назвали ліквідацію "Меморіалу" важким ударом по незалежних голосах в Росії.

"Це явна спроба заборонити важливі історичні дослідження і придушити свободу слова", - підкреслили в посольстві Великобританії.