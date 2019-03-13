В Росії каратимуть за фейкові новини і неповагу до влади

Відповідні закони підтримала Рада Федерації РФ 13 березня

Совет Федерации 13 марта поддержала законы о запрете распространения фейковых новостей и о наказании за неуважение к власти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что за поддержку документа проголосовали 142 члена Совета Федерации (четверо - против, пятеро воздержались), за "антифейк" - 144 (четверо - против, двое воздержались).

Совет по правам человека при президенте РФ 11 марта попросил Совет Федерации отклонить оба закона и отправить их на доработку в Госдуму. Ранее эксперты РПЛ нашли в документах большое количество неточностей и поводов для злоупотреблений.

Отметим, что законопроекты о борьбе с фейковых новостями и неуважении к власти внесла в Госдуму в декабре 2018 года группа парламентариев во главе с председателем комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андреем Клишасом.

РБК-Украина писало, что в феврале депутаты Государственной думы Российской Федерации (РФ) приняли в первом чтении законопроект об изоляции российского сегмента Интернет. По мнению авторов документа, он позволит создать инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу российских интернет-ресурсов, если их отключат от зарубежных серверов.