В Росії каратимуть за фейкові новини і неповагу до влади

Ілюстративне фото (duma gov.ru)

Відповідні закони підтримала Рада Федерації РФ 13 березня

Рада Федерації 13 березня підтримала закони про заборону розповсюдження фейкових новин і про покарання за неповагу до влади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що за підтримку першого документа проголосували 142 члена Ради Федерації (четверо - проти, п'ятеро утрималися), за "антифейк" - 144 (четверо - проти, двоє утрималися).

Рада з прав людини при президенті РФ 11 березня попросила Раду Федерації відхилити обидва закони і відправити їх на доопрацювання в Держдуму. Раніше ксперти РПЛ знайшли в документах велику кількість неточностей і приводів для зловживань.

Зазначимо, що законопроекти про боротьбу з фейковий новинами і неповазі до влади внесла в Держдуму в грудні 2018 року група парламентаріїв на чолі з головою комітету з конституційного законодавства Ради Федерації Андрієм Клішасом.

РБК-Україна писало, що у лютому депутати Державної думи Російської Федерації (РФ) прийняли в першому читанні законопроект про ізоляцію російського сегменту інтернет. На думку авторів документа, він дозволить створити інфраструктуру, яка забезпечить безперебійну роботу російських інтернет-ресурсів, якщо їх відключать від зарубіжних серверів.