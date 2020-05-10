У Росії хворий на COVID-19 священник інфікував понад 30 осіб

У Росії губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що хворий на коронавірус священник інфікував понад 30 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Так, під час засідання регіонального оперативного штабу з боротьби з епідемією Кондратьєв заявив, що після контакту з хворим на COVID-19 священником коронавірусом заразилися 35 жителів краю.

"Хочу нагадати, що в одному районі у нас захворів батюшка. Контактних осіб 66, з них у 35 підтверджено зараження коронавірусом. Ось вам і результат. Буквально за якихось три доби", - наголосив він.

Глава регіону зазначив, що місцевих священнослужителів просили дотримуватися протиепідемічних заходів, зокрема, служити на дистанції та проводити богослужіння на вулиці.

При цьому в єпархії Російської православної церкви підтвердили інфікування цього священнослужителя з Краснодарського краю, але заперечили, що він був причиною інфікування інших жителів регіону.

"Заяви про те, що він став причиною зараження 35 чоловік, це пряме звинувачення церкви в поширенні коронавирусной інфекції", - заявили в РПЦ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коронавірусом в Росії інфікувалися вже понад 200 тисяч жителів у 85 регіонах. Лише за минулу добу в Росії підтвердили понад 11 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19. Найбільше інфікованих у Москві - понад майже 110 тисяч.