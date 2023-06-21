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Роспропагандисты распространили фейк об израильском паспорте Зеленской, - Spravdi

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Среда 21 июня 2023 22:19
Роспропагандисты распространили фейк об израильском паспорте Зеленской, - Spravdi Фото: роспропагандисты распространили фейк об израильском паспорте Зеленской (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Кава

Российские пропагандисты запустили очередной фейк по ситуации в Украине. В этот раз он касается первой леди Елены Зеленской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций (Spravdi).

На этот раз в соцсетях запустили ИПСО о наличии "израильского паспорта" у Зеленской. Фото паспорта сопровождается текстом о якобы планах побега в Израиль президентской семьи.

Однако опубликованный пропагандистами документ содержит множество ошибок и доказательств подделки.

Дата выдачи "документа" - 19 июня 2023 года, а дата окончания действия - 18 июня 2023 года. Выдать паспорт после окончания его действия – невозможно.

Также имя и фамилия Елены Зеленской на иврите написали неправильно. Пропагандисты не учли, что слова на иврите пишутся и читаются справа налево, а не наоборот.

Кроме этого, фотографию для "паспорта" взяли из официального Telegram-канала Зеленской.

Роспропагандисты распространили фейк об израильском паспорте Зеленской, - Spravdi

Фото: российское ИПСО (t.me/spravdi)

Российские фейки об Украине

Из-за распространения дезинформации и фейков Россия пытается подорвать психологическую устойчивость и единство украинцев.

В Минобороны объясняли, что Россия также может распространять дезинформацию, чтобы заставить Украину опровергать ее и разглашать как можно больше данных о себе.

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Елена Зеленская Израиль
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