"Роснефть" допомагає Венесуелі обходити санкції США

Венесуела отримує гроші від продажу нафти в обхід санкцій Сполучених Штатів Америки за допомогою російської держкорпорації "Роснефть". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією джерел видання, державна нафтова компанія Венесуели PDVSA передає "Роснефти" свої рахунки-фактури від продажу нафти. Період оплати в подібних угодах становить від 30 до 90 днів, проте російська компанія перераховує кошти негайно. "Роснефть" оплачує нафту з Венесуели зі знижкою, а згодом отримує її повну вартість від кінцевого покупця.

З документів, які отримало агентство, випливає, що в схемі запропонували взяти участь кільком енергетичним компаніям, у тому числі індійської Reliance Industries, найбільшому з клієнтів, які купують нафту у Венесуели за готівку.

Представник індійської компанії підтвердив виданню, що Reliance Industries платила російським і китайським компаніям за постачання нафти з Венесуели. Він зазначив, що компанія обговорює ці правочини з Державним департаментом США на предмет їх відповідності санкцій Штатів.

Ні російська, ні венесуельська корпорації ніяк не прокоментували інформацію Reuters.

Раніше в "Роснефти" заявляли, що ведуть "виключно комерційну діяльність в інтересах своїх акціонерів". За словами джерела в венесуельської компанії, PDVSA поставляє свою дебіторську заборгованість "Роснефти". На кінець минулого року борг PDVSA перед "Роснефтью" становив 2,3 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, Міністерство фінансів США вніс у санкційний список чотири іноземні компанії і дев'ять їх танкерів через зв'язків з нафтовим сектором Венесуели.

Крім того, Нагадаємо, державний секретар США Майкл Помпео заявив, що США не дозволять Росії допомогти зберегти владу в Венесуэлі режиму Ніколаса Мадуро подібно до режиму Башара Асада у Сирії.