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"Роснефть", банки и запрет на экспорт. Австралия ввела новые санкции против России

Фото: премьер-министр Австралии Энтони Албаниз (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Австралия ввела новые санкции против России из-за захватнической войны против Украины. В частности, под ограничения попала нефтяная компания "Роснефть", золотодобывающая компания и ряд банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой напресс-службу премьера Австралии.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз и министр иностранных дел Пенни Вонг объявили о финансовых санкциях и запрете на экспорт, которые нацелены на сектора экономического и стратегического значения для России.

Так, новые финансовые санкции будут касаться 21 организации и трех физических лиц, в частности:

  • Российской нефтяной компании "Роснефть";
  • Дочерних компаний российской государственной атомной корпорации "Росатом", которая занимается ядерными исследованиями, развитием инфраструктуры и производством оружия;
  • Российской компании, созданной для "поглощения" Запорожской АЭС;
  • Крупнейшей золотодобывающей компании России ПАО "Полюс";
  • Одной из наибольших металлургических компаний России ПАО "Северсталь";
  • Оборонительных организаций, которые поддерживают войну, развязанную Россией;
  • Пятерых российских банков, которые работают на территории РФ.

К тому же правительство Австралии введет запрет на экспорт всех машин и запасных частей в Россию и территории, которые временно контролируются страной-агрессором.

Кроме этого, Австралия призвала Россию вывести свои войска с территории Украины и прекратить войну.

Отметим, что Австралия уже ввела санкции против более тысячи человек и организаций, поддерживающих незаконное вторжение России в Украину.

Напомним, сегодня начинается 4-дневный саммит G7 в Хиросиме, на котором, в частности, будут обсуждать введение новых санкций против России.

Также недавно Британия ввела санкции еще против 86 человек и компаний из РФ.

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