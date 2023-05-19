"Роснефть", банки и запрет на экспорт. Австралия ввела новые санкции против России
Австралия ввела новые санкции против России из-за захватнической войны против Украины. В частности, под ограничения попала нефтяная компания "Роснефть", золотодобывающая компания и ряд банков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой напресс-службу премьера Австралии.
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз и министр иностранных дел Пенни Вонг объявили о финансовых санкциях и запрете на экспорт, которые нацелены на сектора экономического и стратегического значения для России.
Так, новые финансовые санкции будут касаться 21 организации и трех физических лиц, в частности:
- Российской нефтяной компании "Роснефть";
- Дочерних компаний российской государственной атомной корпорации "Росатом", которая занимается ядерными исследованиями, развитием инфраструктуры и производством оружия;
- Российской компании, созданной для "поглощения" Запорожской АЭС;
- Крупнейшей золотодобывающей компании России ПАО "Полюс";
- Одной из наибольших металлургических компаний России ПАО "Северсталь";
- Оборонительных организаций, которые поддерживают войну, развязанную Россией;
- Пятерых российских банков, которые работают на территории РФ.
К тому же правительство Австралии введет запрет на экспорт всех машин и запасных частей в Россию и территории, которые временно контролируются страной-агрессором.
Кроме этого, Австралия призвала Россию вывести свои войска с территории Украины и прекратить войну.
Отметим, что Австралия уже ввела санкции против более тысячи человек и организаций, поддерживающих незаконное вторжение России в Украину.
Напомним, сегодня начинается 4-дневный саммит G7 в Хиросиме, на котором, в частности, будут обсуждать введение новых санкций против России.
Также недавно Британия ввела санкции еще против 86 человек и компаний из РФ.
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