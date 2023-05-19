"Роснефть", банки и запрет на экспорт. Австралия ввела новые санкции против России

Австралия ввела новые санкции против России из-за захватнической войны против Украины. В частности, под ограничения попала нефтяная компания "Роснефть", золотодобывающая компания и ряд банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премьера Австралии.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз и министр иностранных дел Пенни Вонг объявили о финансовых санкциях и запрете на экспорт, которые нацелены на сектора экономического и стратегического значения для России.

Так, новые финансовые санкции будут касаться 21 организации и трех физических лиц, в частности:

Российской нефтяной компании "Роснефть";

Дочерних компаний российской государственной атомной корпорации "Росатом", которая занимается ядерными исследованиями, развитием инфраструктуры и производством оружия;

Российской компании, созданной для "поглощения" Запорожской АЭС;

Крупнейшей золотодобывающей компании России ПАО "Полюс";

Одной из наибольших металлургических компаний России ПАО "Северсталь";

Оборонительных организаций, которые поддерживают войну, развязанную Россией;

Пятерых российских банков, которые работают на территории РФ.

К тому же правительство Австралии введет запрет на экспорт всех машин и запасных частей в Россию и территории, которые временно контролируются страной-агрессором.

Кроме этого, Австралия призвала Россию вывести свои войска с территории Украины и прекратить войну.

Отметим, что Австралия уже ввела санкции против более тысячи человек и организаций, поддерживающих незаконное вторжение России в Украину.