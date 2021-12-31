Як зростали доходи українців за останні роки: дані Держстату

За даними статистичного відомства, у 2020 році реальні доходи зросли на 4,5%. Раніше Держстат оцінював зростання всього у 2,6%.

Реальні доходи українців доходи зростали високими темпами у 2012 році - 13,9% і у 2013 році-6,1%. Доходи різко впали у 2014 році - на 11,5% і у 2015 році - на 20,4%.

Потім зростання доходів відновилося: у 2016 році - 2,0%, у 2017 році - на 10,9%, у 2018 році - на 10,9%, у 2019 році - на 9,0%.

Наявний дохід на одну людину виріс майже в 3 рази - з 25 206 Гривень у 2012 році до 74 688 Гривень у 2020 році. При цьому рівень інфляції за цей період склав 168%, тобто ціни зросли у 2,7 рази. У підсумку реальні доходи збільшилися на 21,6%.