У Ярославського повідомили про зростання пасажиропотоку аеропорту Харкова майже на 40%

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, за одинадцять місяців 2019 року збільшив пасажиропотік на 39%, обслуживши за цей період понад 1,2 мільйона пасажирів на внутрішніх та міжнародних напрямках. Про це повідомили в прес-службі аеропорту.

Динамічне розширення маршрутної мережі дозволило за підсумками 11 місяців 2019 року збільшити число обслужених рейсів до 5 138, що на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Пасажиропотік Міжнародного аеропорту "Харків" в листопаді досяг 115,2 тисячі пасажирів. Це на 59% більше, ніж за той же місяць минулого року, коли показник становив 72,6 тисячі. Аеропорт обслужив 95,4 тисячі пасажирів міжнародних рейсів; 19,8 тисяч на внутрішніх перельотах, і показав зростання цих показників на 72% і 16% відповідно", - повідомила компанія-оператор харківського аеропорту "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Ярославського.

За листопад 2019 року аеропорт "Харків" обслужив 477 вильотів авіакомпаній - це на 24% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Найбільш популярними напрямками, за даними прес-служби аеропорту, стали Шарм-еш-Шейх, Київ, Стамбул, Краків, Варшава, Відень, Гданськ, Шарджа, Катовіце і Прага.

У листопаді, згідно з даними Європейського відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe), стабільний приріст операційних показників Міжнародного аеропорту "Харків" дозволив йому увійти за підсумками третього кварталу 2019 року в ТОП-5 найбільш динамічно зростаючих повітряних гаваней Європи, обслуговуючих до 5 мільйонів пасажирів у рік.

"Харківський аеропорт має шанси й надалі займати високі місця в континентальних рейтингах, маючи стабільне довгостроковий зростання ключових показників протягом тривалого періоду", - прогнозує компанія-оператор.

Аеропорт Харкова постійно розширює маршрутну мережу та відкриває продаж квитків на нові напрямки. У листопаді минулого місяця були анонсовані і відкриті продажу квитків на ряд нових рейсів. З 27 грудня авіакомпанія МАУ і туроператор Coral Travel запускають рейси в турецьке місто Кайсері.

З 16 січня 2020 року лоукост-авіакомпанія Ryanair відкриває регулярне сполучення Харкова з Будапештом. А з 29 березня цей же перевізник відкриє перельоти до Варшави (Модлін).

Квитки на нових напрямках вже доступні для покупки в авіакасах аеропорту "Харків" і на його сайті, а також на сайтах авіакомпаній і в квиткових агентствах.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому, що їй належить.

Міжнародний аеропорт "Харків" входить у перелік лідерів серед українських аеропортів за інтенсивністю обслуговування зльотів-посадок повітряних суден і кількістю обслуговуваних мандрівників на внутрішніх і міжнародних авіаперельотах. Аеропорт першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського союзу.

Олександр Ярославський, власник і засновник групи DCH, яка має успішний досвід створення і розвитку аеропорту в Харкові, має намір повторити цей успіх: навесні 2020 року стартує будівництво нового аеровокзального комплексу міжнародного рівня у місті Дніпро.