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У Ярославського розповіли про позиції Харківського аеропорту в європейському рейтингу

Новини » Інфраструктура     19.11.2019 - 09:00
У Ярославського розповіли про позиції Харківського аеропорту в європейському рейтингу
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

У Ярославського впевнені, що аеропорт має шанси надалі займати високі місця в континентальних рейтингах

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, за підсумками третього кварталу 2019 року увійшов в європейський ТОП-5 повітряних воріт за динамікою приросту пасажиропотоку серед аеропортів, які обслуговують до 5 млн туристів на рік. Такі дані оприлюднені Європейським відділенням Міжнародної ради аеропортів ACI Europe.

За динамікою приросту пасажиропотоку за підсумками III кварталу 2019 року Міжнародний аеропорт "Харків" з показником 42,1% посів четверте місце у своїй категорії серед п'яти європейських аеропортів. ACI Europe щомісяця складає глобальні рейтинги, аналізуючи при цьому дані понад 230 аеропортів Європи та загальні тренди в світі.

"Харківський аеропорт має шанси надалі займати високі місця в континентальних рейтингах, маючи стабільне довгострокове зростання ключових показників протягом тривалого періоду. Так, за підсумками жовтня 2019 року пасажиропотік міжнародного аеропорту "Харків" збільшився на рекордні 70%", — зазначила компанія-оператор аеропорту New Systems AM, що входить до групи компаній DCH Ярославського.

Раніше повідомлялося, що в жовтні 2019 року міжнародний аеропорт "Харків" урочисто зустрів свого мільйонного пасажира.

Європейське відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe), що базується в Брюсселі, представляє більш 500 аеропортів 46 європейських країнах. Члени ACI Europe забезпечують понад 90% комерційних повітряних перевезень в Європі: 2,3 мільярда пасажирів, а також 21,2 мільйона тонн вантажів і 25,7 мільйона повітряних перевезень за підсумками 2018 року.

Міжнародний аеропорт "Харків" – один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому.

Міжнародний аеропорт "Харків" входить у перелік лідерів серед українських аеропортів за інтенсивністю обслуговування зльотів-посадок повітряних суден і кількістю обслуговуваних мандрівників на внутрішніх і міжнародних авіаперельотах. Аеропорт першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського союзу.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, Buta Airways, SkyUp Airlinesи і багато інших.

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