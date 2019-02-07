У Ярославського повідомили про зростання пасажиропотоку харківського аеропорту

Ілюстративне фото (прес-служба аеропорту)

Пасажиропотік на міжнародних рейсах виріс на 25%

Розширення міжнародної маршрутної мережі міжнародного аеропорту Харків, що належить групі DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, дозволило в січні 2018 року збільшити пасажиропотік на міжнародних рейсах в порівнянні з минулим роком на 25% до 55,5 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міжнародного аеропорту "Харків".

Наголошується, що загальний пасажиропотік, що включає внутрішні і міжнародні рейси, збільшився до 71,8 тис. осіб, що на 20% більше показників січня 2018 року.

"Внутрішніми перевезеннями в січні 2019 року скористалися 16,3 тисячі осіб, міжнародними — 55,5 тисяч. Топ-напрямками стали Стамбул від перевізників Turkish Airlines і Pegasus, Київ — МАУ, Шарм-ель-Шейх на бортах компаній SkyUp, Windrose, Azur Air Ukraine, МАУ і Bravo Airways, а також перельоти до Варшави від LOT і до Відня від Wizz Air", — йдеться в повідомленні.

Кількість вильотів на міжнародних напрямках зросла на 9% до 231 рейсу за січень 2019 року, повідомила керуюча компанія міжнародного аеропорту "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Ярославського. Адміністрація аеропорту прогнозує подальше активне зростання пасажиропотоку, що пов'язано зі швидким відкриттям нових популярних маршрутів як на внутрішніх, так і на зовнішніх маршрутах.

"У наступних місяцях ми очікуємо ще більш активного попиту на міжнародні та внутрішні рейси — в першу чергу завдяки розширенню карти маршрутів. У березні авіакомпанія Ernest Airlines відкриває рейси в Рим і Мілан. У травні Buta Airways запускає перельоти в Баку. У червні запускаються нові внутрішні рейси Харків-Одеса від SkyUp Airlines. У вересні Wizz Air, на додаток до існуючих рейсів, що відкриває перельоти в Краків", — повідомила прес-служба міжнародного аеропорту, зазначивши, що квитки на всі нові напрямки вже зараз доступні на сайтах авіакомпаній, у касах аеропорту, а також у квиткових і туристичних агентствах.

Міжнародний аеропорт "Харків" – один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012).

Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників.

В 2018 році Міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 12 нових регулярних рейсів у Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. У 2019 році аеропорт "Харкова" відкриє нові міжнародні рейси до Кракова, Риму і Мілану, Баку, на внутрішніх авіамаршрутах — переліт "Харків – Одеса". Загальна кількість вильотів в 2018 році досягла 4 653.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp і багато інші.