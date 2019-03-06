У Ярославського повідомили про нові рекорди харківського аеропорту

Междурнародный пасажиропотік в лютому виріс на третину

Расширение сети международных маршрутов аэропорта "Харьков", принадлежащего группе DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, позволило в феврале 2019 года увеличить обслуживание пассажиров на международных направлениях до 51,5 тыс человек, что на 30% больше, чем показатели февраля 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта "Харьков".

Как отмечается, общий пассажиропоток, включающий внутренние и международные рейсы, увеличился до 65,9 тыс. человек — это на 23% больше показателей за аналогичный период прошлого года.

"За месяц авиакомпании совершили 326 вылетов из международного аэропорта "Харьков". Число международных вылетов выросло на 10%. Топ-направлениями стали Шарм-Эль-Шейх от авиаперевозчиков Windrose, Azur Air Ukraine, SkyUp, Киев от МАУ, Варшава — LOT, Вена, Дортмунд, Катовице, Гданьск, Вроцлав от авиакомпании Wizz Air, а также Минск — перевозчик Belavia", — сообщила пресс-служба аэропорта.

Пассажиропоток на международных направлениях за первые два месяца 2019 года возрос на 27% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 107 тысяч путешественников. А число вылетов воздушных суден в зарубежные страны возросло в сравнении с тем же периодом на 9% до 440.

Как сообщили в управляющей компании международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящей в группу DCH Ярославского, стратегическая работа над расширением маршрутной сети, в том числе на международных направлениях, позволит уже в марте предложить пассажирам новые направления.

Со 2 марта открыто еженедельное регулярное сообщение по субботам с одним из крупнейших туристических центров в Объединенных арабских Эмиратах — Шарджей. С 12 марта пассажирам из Харькова станут доступны перелеты в Рим и Милан, а с 31 марта возобновляются регулярные перелёты в Тель-Авив.

Билеты на все новые направления уже сейчас доступны сайтах авиакомпаний, в кассах аэропорта, а также в билетных и туристических агентствах.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).

Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались около миллиона путешественников.

В 2018 году международный аэропорт "Харьков" открыл 6 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас. В 2019 году аэропорт Харькова откроет новые международные рейсы в Краков, Рим, Милан и Баку, на внутренних авиамаршрутах — перелет Харьков–Одесса.

Общее число вылетов в 2018 году достигло 4 653, и в 2019 году продолжит увеличиваться. Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp и многие другие.