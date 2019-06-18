У Ярославського розповіли про запуск регулярних авіарейсів Харків-Краків

Ілюстративне фото (прес-служба)

Польоти в польське місто будуть здійснюватися двічі на тиждень

Міжнародний аеропорт "Харків", що належить групі DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, в партнерстві з найбільшим європейським лоу-кост-авіаперевізником Ryanair встановив регулярне авіасполучення з польським містом Краків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби аеропорту.

"Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair в понеділок 17 червня запустила рейси за напрямом Харків-Краків. Польоти в польське місто будуть здійснюватися двічі на тиждень - по понеділках і п'ятницях, час вильоту - 13:25. Вартість квитків в одну сторону без багажу починається від 581 гривні", - повідомила прес-служба аеропорту Харкова, уточнивши, що квитки на новий прямий регулярний рейс доступні мандрівникам на сайті авіакомпанії, у касах аеропорту і квиткових агентствах.

Відзначається, що Польща - традиційно один з найбільш популярних напрямків серед пасажирів, які користуються послугами Міжнародного аеропорту "Харків". До нинішнього моменту місто має пряме регулярне авіасполучення з польськими містами Варшава, Катовіце, Гданськ і Вроцлав.

Раніше на спільній прес-конференції компанії-оператора Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського і лоукост-авіакомпанії Ryanair їхні представники проанонсували істотне розширення сполучення "першої столиці" України з країнами європейського континенту.

Після відкриття регулярного сполучення з Краковом, найбільший європейський лоукост-авіаперевізник Ryanair з жовтня зв'яже Харків регулярним сполученням з Вільнюсом (Литва) та польським містом Познань. Рейси в обидва міста будуть здійснюватися двічі на тиждень, а квитки вже доступні мандрівникам.

"Ми плануємо зв'язати Україну з 24 містами в 11 країнах і перевозити в рік 1,4 мільйона пасажирів", - розповів про плани розвитку співпраці з українськими аеропортами, серед яких і Харків, Міхал Качмажик, виконавчий директор Ryanair Sun.

"Відкриття рейсів авіакомпанії Ryanair з аеропорту "Харків" - результат тривалих переговорів. Початок співпраці з Ryanair відкриває великі можливості для розширення маршрутної мережі харківського аеропорту, адже ця лоукост-авіакомпанія є найбільшим авіаперевізником в Європі", - розповів про перспективи розширення сполучення Харкова з країнами Європи та світу в партнерстві з провідним європейським авіаперевізником Володимир Васильченко, генеральний директор компанії-оператора Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського.

Ірландська авіакомпанія Ryanair - найбільший європейський лоукост-перевізник. Понад 450 її повітряних суден літають на більш ніж 1 600 напрямках, пов'язуючи регулярним сполученням 215 аеропортів 34 країн. У 2018 році Ryanair обслужив 139,2 мільйонів мандрівників.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного їй аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх та міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. У 2018 році Міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів у Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. У 2019 році аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд із збільшенням числа партнерських авіакомпаній.

Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139, за пасажиропотоком Міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України.

В 2019 році міжнародний аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways і багато інші.