У Ярославського розповіли про перший авіарейс на напрямку Харків-Шарджа

Перший рейс відправився в Емірати з повним завантаженням

Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, в рамках реализации стратегии расширения сети международных перелетов, официально открыл регулярное авиасообщение Харьков-Шарджа (ОАЭ). Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

У Ярославского отметили, что первый рейс, торжественно отправленный 2 марта из Харькова в Шарджу, отправился в Эмираты с полной загрузкой.

"Мы рады, что наше сотрудничество с авиакомпанией SkyUp Airlines продолжает приносить плоды и сегодня открылись прямые рейсы из Харькова в ОАЭ. Наряду с запуском двух новых регулярных направлений из Харькова в Шарджу и Одессу, SkyUp Airlines также будет базировать в нашем аэропорту одно из своих воздушных судов — Boeing 737. Наличие базы SkyUp в аэропорту "Харьков" станет дополнительным преимуществом для открытия ещё большего количества новых направлений, а также предоставления более удобного графика полётов, что несомненно должно порадовать наших пассажиров", - отметил Владимир Васильченко, генеральный директор компании-оператора Международного аэропорта "Харьков" "Нью Системс АМ", входящей в группу DCH Александра Ярославского.

Рейсы по направлению Харьков-Шарджа выполняются на современном комфортабельном воздушном судне Boеing 737-800 NG, которое рассчитано на 189 пассажирских мест. Этот борт получит постоянное базирование в международном аэропорту "Харьков".

Билеты на рейсы Харьков-Шарджа доступны к продаже на сайте авиакомпании. Перелёты осуществляются еженедельно по субботам: из Харькова в Шарджу - в 10:30, вылеты из аэропорта Шарджи в Харьков - в 18:40.

"Мы с гордостью сообщаем о нашем первом перелете Харьков-Шарджа, ознаменовавшем старт сезонных регулярных авиарейсов из Украины в Объединенные Арабские Эмираты. Осенью мы планируем запуск регулярных авиарейсов Харьков-Дубай-Харьков после завершения ремонтных работ в аэропорту Дубай. Таким образом, мы продолжаем реализацию стратегии расширения полетной программы SkyUp Airlines", - прокомментировал сотрудничество с аэропортом Ярославского в Харькове Евгений Хайнацкий, генеральный директор компании SkyUp Airlines.

Шарджа - третий по величине город ОАЭ с населением около 900 тысяч человек. Он расположен на берегу Персидского залива на расстоянии около 20 км от одного из ключевых туристических и деловых центров страны - Дубая. Шарджа предлагает туристам огромный выбор современных высококлассных отелей, чистые пляжи и развитую инфраструктуру для развлечений и отдыха.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012).

Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту по итогам 2018 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались около миллиона путешественников.

В 2018 году международный аэропорт "Харьков" открыл 6 новых регулярных рейсов в Лондон, Вену, Дортмунд, Катовице, Гданьск и Вроцлав, а также сезонные рейсы в Тбилиси, Батуми, Милан, Барселону, Римини и Бургас. В 2019 году аэропорт Харькова откроет новые международные рейсы в Краков, Рим и Милан, Баку, на внутренних авиамаршрутах — перелет Харьков–Одесса. Общее число вылетов в 2018 году достигло 4 653, и в 2019 году продолжит увеличиваться.

Среди авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок — Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp и многие другие.