У Ярославського відреагували на ДТП з кортежем DCH. Сам бізнесмен поїхав до Лондона

Так, у компанії стверджують, що за кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, знаходився водій, який працює в одній з допоміжних служб DCH.

"Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості скоїв наїзд на перешкоду, характер якого в ході руху не розпізнав. Вранці був виявлений факт відсутності номерного знака, а також з'ясувалися інші обставини справи", - зазначає прес-служба.

Також в компанії повідомили, що уповноважені співробітники повідомили поліцію, і водій відразу прибув у відділення для допиту. Зараз він співпрацює зі слідством і очікує оприлюднення запобіжного заходу.

Водночас в компанії відзначили, що 10 лютого Олександр Ярославський полетів до Лондона для зустрічі з сім'єю.

Нагадаємо, подія сталася в районі 534 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський". Попередньо було встановлено, що автомобіль, що рухався з боку міста Чугуїв у напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода, який загинув.