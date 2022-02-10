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Ярославського викликають на допит через смертельну ДТП під Харковом. Він міг бути учасником аварії

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Харківська область, Четвер 10 лютого 2022 14:59
Ярославського викликають на допит через смертельну ДТП під Харковом. Він міг бути учасником аварії Фото: під Харковом сталася смертельна ДТП ( facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У середу ввечері, 9 лютого, під Харковом автомобіль наїхав на пішохода. Правоохоронці встановлюють особу водія та викликають на допит можливого учасника ДТП бізнесмена Олександра Ярославського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Подія сталася в районі 534 км автодороги "Київ - Харків-Довжанський". Попередньо було встановлено, що автомобіль, що рухався з боку міста Чугуїв у напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода, який загинув.

Поліція встановлює особу загиблого та обставини аварії.

Правоохоронці відкрили дві кримінальні справи за фактом ДТП. Зокрема, за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Винуватцю ДТП загрожує до восьми років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами строком до трьох років або без такого.

Ярославського викликають на допит через смертельну ДТП під Харковом. Він міг бути учасником аваріїФото: під Харковом сталася смертельна ДТП (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Харкові маршрутка на смерть збила жінку на переході.

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