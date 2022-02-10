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У Ярославського відреагували на ДТП з кортежем DCH. Сам бізнесмен поїхав до Лондона

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Харків, Четвер 10 лютого 2022 17:47
У Ярославського відреагували на ДТП з кортежем DCH. Сам бізнесмен поїхав до Лондона Фото: Олександр Ярославський (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

У групі DCH, яка належить бізнесменові Олександру Ярославському, прокоментували смертельне ДТП під Харковом за участю його кортежу ввечері, 9 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт DCH.

Так, у компанії стверджують, що за кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, знаходився водій, який працює в одній з допоміжних служб DCH.

"Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості скоїв наїзд на перешкоду, характер якого в ході руху не розпізнав. Вранці був виявлений факт відсутності номерного знака, а також з'ясувалися інші обставини справи", - зазначає прес-служба.

Також в компанії повідомили, що уповноважені співробітники повідомили поліцію, і водій відразу прибув у відділення для допиту. Зараз він співпрацює зі слідством і очікує оприлюднення запобіжного заходу.

Водночас в компанії відзначили, що 10 лютого Олександр Ярославський полетів до Лондона для зустрічі з сім'єю.

Нагадаємо, подія сталася в районі 534 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський". Попередньо було встановлено, що автомобіль, що рухався з боку міста Чугуїв у напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода, який загинув.

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DCH Группа Олександр Ярославський ДТП
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