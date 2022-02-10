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У Ярославского отреагировали на ДТП с кортежем DCH. Сам бизнесмен уехал в Лондон

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Харьков, Четверг 10 февраля 2022 17:47
У Ярославского отреагировали на ДТП с кортежем DCH. Сам бизнесмен уехал в Лондон Фото: Александр Ярославский (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

В группе DCH, которая принадлежит бизнесмену Александру Ярославскому, прокомментировали смертельное ДТП под Харьковом с участием его кортежа вечером, 9 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт DCH.

Так, в компании утверждают, что за рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH.

"Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал. Утром был обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились прочие обстоятельства дела", - отмечает пресс-служба.

Также в компании сообщили, что уполномоченные сотрудники уведомили полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает обнародования меры пресечения.

В то же время, в компании отметили, что 10 февраля Александр Ярославский улетел в Лондон для встречи с семьей.

Напомним, происшествие произошло в районе 534 км автодороги "Киев - Харьков-Довжанский". Предварительно было установлено, что автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуев в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода, который погиб.

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