Ярославський заявив, що Україна і Харків можуть прийняти Суперкубок УЄФА в 2024 році

"Підготовка до Суперкубку йде повним ходом. Багато деталей я розкривати не можу. Спочатку була домовленість про проведення Суперкубку в 2025 році. Відкрию вам секрет, що УЄФА розглядає можливість проведення Суперкубку в 2024 році - на рік раніше. Ми знаємо, що у 2022 році в Фінляндії проходить Суперкубок, в 2023 році - в Казані, а 2024 виявився ніким не зайнятий і ми сподіваємося ... ми [підійдемо до цього] з усім завзяттям. Для цього важливо, щоб всі допомагали, все впряглись в цей віз", - сказав Ярославський.

Він нагадав, що в 2018 році харківська обласна влада вже зробила невдалу спробу включитися в змагання за проведення в Харкові Суперкубка УЄФА-2021, але в нинішньому році його приймає Белфаст. Щоб не повторити промахів минулого, владі потрібно докласти зусиль, щоб Харків міг претендувати на Суперкубок.

"На цей раз ми взялися набагато раніше за все, - сказав Ярославський, який вже зараз інвестує кошти у відродження та реконструкцію футбольної інфраструктури Харкова, яка незабаром перейде з обласного підпорядкування у власність міста. - Держава в першу чергу, тому що інфраструктура повинна бути оформлена. УЄФА не піде на жодні домовленості, ні на які виноски, не проститься нічого. Все повинно бути аж до кольору табличок".

Як відомо, раніше Харків не міг претендувати на прийняття Суперкубка, в тому числі, через неясний правовий статус об'єктів футбольної інфраструктури після їх спецконфіскаціі. Зараз футбольна інфраструктура переходить у власність міста: депутати обласної ради проголосували за передачу футбольної інфраструктури Харкова у власність міста. Щоб футбольна інфраструктура була зібрана воєдино в прозорому правовому статусі Харківська облдержадміністрація повинна звернутися до уряду України - це стане останнім кроком щодо передачі майна "Металіста", що знаходиться в режимі спецконфіскаціі, у введення міськради Харкова.

Ярославський в розмові з журналістом зазначив, що Суперкубок важливий і для Харкова, і для всієї України.

"Суперкубок не для Харкова, а для всієї України. Уявити собі, що зараз в Україні грали б "Челсі" і "Вільярреал", як вони будуть грати в Белфасті 11 серпня! Ми сподіваємося, що в серпні 2024 року топові команди приїдуть в Україну і ми зможемо насолодитися тією атмосферою, яка була на Євро-2012. Дві топові команди Європи, а то і світу, гратимуть в Україні! Чи не до цього нам всім треба прагнути? І владі, і харків'янам, і я докладу всіх зусиль, щоб це відбулося", - сказав координатор підготовки Харкова до Суперкубку Олександр Ярославський.