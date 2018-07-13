Ярославський: ми вміємо розвивати традиції української промисловості

Ярославський привітав колектив Дніпровського металургійного заводу з Днем металурга

Олександр Ярославський привітав колектив Дніпровського металургійного заводу (група DCH Олександра Ярославського) в п'ятницю, 13 липня, з Днем металурга. Про це повідомили в DCH.

"Українська промисловість сильна своїми традиціями, умінням шанувати їх і розвивати. І в DCH ми, зі свого боку, поважаємо і підтримуємо їх. День Металурга як професійне свято колективу ДМЗ є "червоною датою" і для всієї групи компаній", - сказав Ярославський в ході привітання.

На святі ДМЗ були присутні почесні гості, серед яких був мер міста Дніпро Борис Філатов.

"У нас в місті достатня кількість металургійних підприємств, і ми в професійне свято приїхали вітати саме на Дніпровський металургійний завод... В цьому році в права власності вступив український бізнесмен Олександр Владиленович Ярославський, з яким, в тому числі в мерії, є великий проект з будівництва нового терміналу аеропорту. Бізнесмен соціально відповідальний, з яким ми давно знайомі – з 2000-х років...", - сказав він.

Крім того, Філатов акцентував увагу на важливості нового підходу інвестора до взаємин з колективом. Зокрема, мова йде про зростання заробітної плати на підприємстві.

"Я говорив сьогодні про те, що для мене дуже важливо, говорив перед трудовим колективом про те, що на підприємстві підняли на 20% заробітну плату. Це дуже важливо не тільки тому, щоб люди перестали шукати щастя на чужині і підвищилися доходи сімейного бюджету, але це дуже важливо для міста, тому що такі великі і серйозні містоутворюючі підприємства як "Петрівка", вони платять білу зарплату, платять податок на доходи фізичних осіб... Чим вища зарплата у людей, тим вищі податки, тим більше надходження в місцевий бюджет, тим у місцевому бюджеті більше грошей і, відповідно, може виконувати програми по структурному зміни міста, ремонту доріг, житлового фонду. Звичайно, для нас це дуже важливо, коли є такі великі платники податків, тим більше, які піднімають заробітну плату", - заявив Філатов.

Як повідомлялося раніше, у березні поточного року стало відомо про те, що група DCH Олександра Ярославського придбала ДМЗ (легендарну "Петрівку" у попереднього власника). Це підприємство є одним з провідних виробників чавуну, сталі і прокату; його продукція поставляється в 44 країни, а чисельність трудового колективу становить близько 6000 чол. Завдяки DCH співробітникам заводу вже двічі в цьому році піднімали заробітну плату. Останнє підвищення відбулося 1 липня і склало в середньому близько 20%.

Нагадаємо, ДМЗ став не першим промисловим активом, придбаним Ярославським за кілька останніх років. Раніше він купив Харківський тракторний завод (2016 р., Харків) та рудник "Суха Балка" (Кривий Ріг, 2017). Загальна сума інвестицій бізнесмена в проекти різної галузевої приналежності тільки по Харківському регіону перевищила 1 млрд дол. (в т.ч. 300 млн дол. у соціальний проект підготовки Харкова до Євро-2012). Ярославський входить в топ-10 українських підприємців за версією Forbes.