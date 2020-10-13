Ярославський розповів, що буде з Харківським авіазаводом і "Електроважмашем"

Бізнесмен і власник DCH Олександр Ярославський розповів, в якому стані зараз Харківський авіаційний завод та "Електроважмаш", що знаходиться у віданні Фонду держмайна України.

Про це Ярославський розказав під час презентації майданчика з виробництва трамваїв на базі "Екополісу ХТЗ".

Бізнесмен підтвердив, що звертався до керівництва країни щодо ситуації на "Електроважмаші", застерігаючи, що за такого перебігу подій "все закінчиться крахом".

"Сьогодні завод стоїть: 4 тис. осіб практично без роботи, 3-місячна заборгованість по заробітній платі. Я попереджав, що так воно і буде, і так воно і стало. У мене серце кров'ю обливається: адже є ж можливість ті ж електродвигуни поставити на наші трамваї. А що таке завод, ви ж знаєте: люди розбіглися й заводу нема! Від "Серпа і молота" залишилася рівний майданчик з землі. Заводу немає, а завод був потужніший ніж "Електроважмаш". Хотілося б, щоб уряд займався промисловістю не на словах, і щоб від цього був результат. А результати "Електроважмашу" поки дуже плачевні", - сказав Ярославський.

На питання про Харківський авіазавод, з приводу якого Ярославський теж звертався до влади, бізнесмен повідомив, що зробив пропозицію уряду по залученню інвестицій в розмірі 1 млрд доларів на це підприємство.

"Я вже зробив пропозицію уряду про те, що я готовий зайнятися Харківським авіаційним заводом. І я підраховував, що з останнього приїзду прем'єр-міністра з усіма своїми заступниками, цей завод тільки додатково накопичив боргів як загальних, так і по зарплаті. Ситуація не зрушилася ні на сантиметр з місця. Заявами завод не відновиш, потрібно займатися конкретними справами. Пропозиція в уряду є, відповіді немає", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Олександр Ярославський публічно підтвердив інтерес до "Електроважмашу" і направив лист президенту України Володимиру Зеленському та прем'єр-міністру Денису Шмигалю, в якому висловив стурбованість долею підприємства і закликав вжити заходів для його порятунку.

Ключовою проблемою "Електроважмашу" Ярославський назвав непрофесійне управління. "Практика показує, що порятунок підприємств такого рівня можливо тільки шляхом приходу відповідального приватного інвестора", - заявив тоді бізнесмен.