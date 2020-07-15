Ярославський Зеленському: неважливо, хто купить "Електроважмаш", його важливо врятувати

Фото: Олександр Ярославський (прес-служба)

Бізнесмен зазначив, що при нинішньому стані речей "Електроважмаш" не доживе до приватизації

Власник групи DCH Олександр Ярославський написав відкритий лист президенту Володимиру Зеленському з копією на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в якому попросив вирішити ситуацію на харківському заводі ДП "Електроважмаш".

Про це повідомляється на офіційному сайті групи DCH.

"Як громадянин Харкова звертаюся до Вас з проханням вирішити ситуацію на колись найпотужнішому харківському підприємстві "Електроважмаш", яке знаходиться в державній власності й у веденні ФДМУ. Сьогодні завод на межі зупинки: він обтяжений мільярдними боргами, втрачені ринки збуту. "Електроважмаш" повторює долю Харківського авіаційного заводу, якого фактично немає", - сказано в листі.

Бізнесмен, зокрема, зазначив, що при нинішньому стані речей "Електроважмаш" не доживе до приватизації, проведення якої Фонд держмайна України анонсував у 2021 році, провівши паралель із фактично не працюючим Харківським авіаційним заводом: "Електроважмаш" повторює долю Харківського авіаційного заводу, якого фактично більше немає".

"Прошу Вас, пане президенте, втрутитись у ситуацію та зберегти "Електроважмаш" для Харкова та України. Не має значення, хто стане власником "Електроважмашу" після його приватизації. Важливо, щоб завод жив, працював, розвивався, платив податки, давав робочі місця і зарплати харків'янам", - пише Олександр Ярославський.

Ключовою проблемою "Електроважмашу" Олександр Ярославський назвав непрофесійне управління.

"Практика показує, що порятунок підприємств такого рівня можливо тільки шляхом приходу відповідального приватного інвестора", - пише бізнесмен, в активі якого відродження після тривалого простою "Харківського тракторного заводу (ХТЗ).

Нагадаємо, раніше Ярославський заявляв про свій інтерес до приватизації "Електроважмашу" - серед інших об'єктів "великої приватизації". Однак головна думка його сьогоднішнього звернення: не важливо, хто купить, головне продати, щоб врятувати.