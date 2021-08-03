Ярославський: щоб провести в Харкові Суперкубок УЄФА, потрібно рішення щодо "спецкофіскованої" інфраструктури

Відповідно, можливість прийняти в Харкові поєдинок кращих клубів європейського континенту залежить сьогодні від обладміністрації Харківщини і Кабміну - тільки в цьому випадку футбольна інфраструктура буде юридично правильною для проведення Суперкубка УЄФА.

"Зараз основне завдання влади - остаточно оформити власність частини стадіону та будівлю футбольної академії. Тому що ця спецконфіскована частина висіла в повітрі. Я сподіваюся, її розпорядженням обладміністрації, кабінету міністрів передадуть місту. І тоді можна буде повномасштабно приступити до реконструкції", - розповів координатор підготовки Харкова до Суперкубку.

Відомо, що 2018 року Харківська обласна державна адміністрація вже робила невдалу спробу включитися в змагання за проведення в Харкові Суперкубка УЄФА-2021, але в нинішньому році його приймає Белфаст.

Однією з причин провалу тієї заявки став неясний правовий статус футбольної інфраструктури "Металіста" після процедури спецконфіскації.

"УЄФА не піде на жодні домовленості, ні на які виноски, не проститься нічого. Все повинно бути аж до кольору табличок", - розповів Ярославський про необхідність бездоганного і прозорого правового статусу футбольних об'єктів Харкова.

Раніше, депутати облради проголосували за передачу частини футбольної інфраструктури з ведення міськради Харкова. Зараз від голови Харківської обласної державної адміністрації Айни Тимчук залежить рішення з Кабінетом Міністрів України питання аналогічної передачі спецконфіскованного майна ФК "Металіст". Це стане останнім кроком у правовому врегулюванні футбольної інфраструктури Харкова.

У разі успішного завершення цього процесу Україна може зустріти Суперкубок в 2024 або 2025 році.

"Підготовка до Суперкубку йде повним ходом. Багато деталей я розкривати не можу. Спочатку була домовленість про проведення Суперкубка в 2025 році. Відкрию вам секрет, що УЄФА розглядає можливість проведення Суперкубка в 2024 році - на рік раніше. Ми знаємо, що у 2022 році в Фінляндії проходить Суперкубок, в 2023 в Казані, а 2024 виявився ніким не зайнятий і ми сподіваємося ... ми [підійдемо до цього] з усім завзяттям. Для цього важливо, щоб всі допомагали, все впряглись в цей віз ", - сказав Ярославський.

Він також підкреслив, що це футбольна подія дуже важлива не тільки для приймаючого міста, а й для приймаючої країни.

"Суперкубок не для Харкова, а для всієї України. Уявити собі, що зараз в Україні грали б "Челсі" і "Вільярреал", як вони будуть грати в Белфасті 11 серпня! Ми сподіваємося, що в серпні 2024 року топові команди приїдуть в Україну і ми зможемо насолодитися тією атмосферою, яка була на Євро-2012. Дві топові команди Європи, а то і світу, гратимуть в Україні! Чи не до цього нам всім треба прагнути? І владі, і харків'янам, і я докладу всіх зусиль, щоб це відбулося", - заявив бізнесмен.