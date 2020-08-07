Ярославський закликав владу захистити законність і врятувати "Мотор Січ"

Україна повинна припинити перешкоджати законним акціонерам компанії "Мотор Січ" розпоряджатися своєю власністю. В іншому випадку інвестори підуть в міжнародний арбітраж, що завадить українській інвестиційній привабливості й стане причиною охолодження відносин з найбільшим торговим партнером.

Про це йдеться в офіційній заяві бізнесмена Олександра Ярославського, опублікованому на сайті DCH.

"Група DCH готова використовувати свій досвід і знання, щоб "Мотор Cіч" розвивалася і працювала на благо України. Ми гарантуємо збереження і розвиток існуючої виробничої бази підприємства, технологій, робочих місць, прав інтелектуальної власності. І зробимо все, щоб забезпечити впевненість у майбутньому для колективу підприємства і захист інтересів народу України. Це дуже важливо, тому що на сьогодні у підприємства фактично немає власника, показники діяльності неухильно погіршуються, і необхідні невідкладні антикризові заходи, щоб не допустити його остаточного знищення ", - заявив Ярославський.

За його словами, процес тиску на китайських акціонерів "Мотор Січ", який зараз намагаються реанімувати силовики та представники АМКУ, триває вже кілька років, а "його штучність, підтасовування фактів, політична підоснова очевидні всім".

"Якби, крім корупційних намірів чиновників були якісь об'єктивні обставини, не сумнівайтеся, минула влада довела б це процес до кінця - тобто до міжнародного скандалу. За три роки, що минули з моменту арешту акцій" Мотор Січ "вже давно можна було у всьому розібратися і розсудити чи по справедливості, або по беззаконню. Але на відверте свавілля ніхто не ризикнув - занадто грубо зневажається закон, коли законну покупку акцій приватного акціонерного товариства бізнесменами у бізнесмена намагаються назвати злочином. Негативна міжнародна оцінка дій стосовно інвесторів не потрібна жодній країні і жодної прагматично мислячої влади", - сказано в заяві.

Власник DCH зазначає, що після того як китайські інвестори оприлюднили інформацію про спільну з DCH заявці в АМКУ в рамках обов'язкового розкриття інформації на Шанхайській біржі, прокуратура додатково наклала арешт на акції і докваліфіціровала формулювання обвинувачення до "державної зради". Паралельно виявляється силовий тиск на співробітників АМКУ з метою перешкодити реалізації домовленостей групи DCH з китайськими партнерами.

"Зрозуміло, правоохоронні органи повинні стежити за дотриманням законності. Але виникає питання: хто конкретно в цій ситуації державний зрадник? Той, хто хоче відродити вмираюче підприємство, зберегти робочі місця для 25 тисяч громадян України і статус нашої країни як авіаційної держави? Або ті, хто не дають законослухняним інвесторам це зробити? Для будь-якої розсудливої ​​людини і патріота відповідь звучить однозначно", - підкреслює президент DCH.

Ярославський додав, що всі спірні питання в даній ситуації можуть бути врегульовані в правовому полі з дотриманням норм українського та міжнародного права, але "окремі чиновники продовжують чинити тиск на бізнес, порушувати права іноземних інвесторів та зневажати законність як основоположний принцип демократії".

Як говориться в заяві, політично мотивовані неправомірні рішення правоохоронних та регуляторних органів України зараз дуже нагадують все, з чим Ярославський і його DCH зіткнулися у 2016 році - тоді група зайнялася запуском ХТЗ після його необґрунтованого зупинення минулою владою під тим же приводом "держзради". З того часу всі звинувачення зняті, завод працює і випускає продукцію, на його основі створює високотехнологічний бізнес-парк.

Ярославський заявив, що будь-які спроби змусити інвесторів з будь-ким домовлятися він вважає неприйнятними і такими, що заслуговують на окремий розгляд в рамках антикорупційного законодавства.

У своїй заяві він звертає увагу, що партнери DCH вклали гроші в приватне українське підприємство, маючи намір його модернізувати і забезпечити важливі для України поставки продукції на внутрішній ринок КНР. Якщо український уряд буде продовжувати перешкоджати законній реалізації їх прав та інтересів, наслідки можуть бути виключно несприятливими для нашої країни.

"Імовірно, включаючи подачу китайською стороною багатомільйонних позовів до міжнародних судів і суттєве охолодження двосторонніх відносин з Китаєм як головним торговим партнером України", - попереджає Ярославський про можливі наслідки розвитку подій навколо "Мотор Січ".

Він також подякував Зеленського за увагу до АТ "Мотор Січ" і попросив його втрутитися в ситуацію.

"Сподіваюся, що завдяки політичній волі влади буде прийнято державницьке рішення, яке збереже "Мотор Cіч" для України й буде відповідати національним інтересам нашої держави", - підсумував Ярославський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що DCH Ярославського підписала угоду з компанією з Китаю Skyrizon про спільний розвиток авіапідприємства "Мотор Січ".

Напередодні китайська компанія Beijing Xinwei Technology Group в рамках розкриття суттєвої інформації про свою діяльність повідомила на Шанхайській фондовій біржі, що її "дочка" Beijing Skyrizon і українська група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського разом з її афілійованими компаніями подали 4 серпня нову заяву в Антимонопольний комітет України (АМКУ) про покупку акцій Мотор Січ.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаль проаналізувати ситуацію щодо продажу контрольного пакета акцій "Мотор Січ" серед інших подібних підприємств, і дати оцінку наслідкам цієї угоди для економічних інтересів України.

"Держава не може втручатися в продаж пакетів акцій одним інвесторам, іншим, покупку цих акцій ким завгодно. І тут насправді питання в площині третейських, судових спорів. Коли рішення повинні приймати не політики, а неупереджені інституції, які призначені для цього у всьому світі", - сказав глава уряду.