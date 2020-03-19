Ярославський пожертвував 13 млн дол. Харківській області через коронавірус

Фото: під час засідання Харківського антикризового штабу

На планове засідання Харківського антикризового штабу зібралися бізнесмени та лідери різних сфер міста

На першому плановому засіданні регіонального антикризового штабу у Харкові під керівництвом бізнесмена Олександра Ярославського обговорили перші кроки для протидії епідемії коронавірусу і його наслідків в масштабах Харківського регіону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу.

На зустріч зібралися бізнесмени та лідери різних сфер Харкова, які обговорили питання збору додаткових (позабюджетних) коштів для протидії епідемії коронавірусу - матеріально-технічної підтримки медичних установ, допомоги пенсіонерам. Учасники зустрічі розглянули оцінну потребу міста та області в ресурсах у розрізі статей витрат.

"На підтримку Харківської області я даю від сім'ї Ярославських $13 млн, з них $10 млн на тест-систем, які їдуть з Китаю, і вже в понеділок-вівторок повинні бути в харківських лікарнях. Це ті $2 млн, про яких я казав у цей понеділок на Банковій, я переорієнтував на наш регіон, і ми вже їх розподілили на закупівлю масок і медичного обладнання. Плюс $1 млн, які я спочатку призначав для Харківщини. І я готовий працювати 24 години на добу: висловлюючись футбольною термінологією, до фінального свистка - поки ми не зітремо коронавірус в порошок", - сказав Ярославський.

Повідомляється, що велике пожертвування зробив також бізнесмен Павло Фукс - $560 тис. Керівники промислових підприємств повідомили про закупівлі апаратів штучної вентиляції легенів. Особисті внески у розмірі по 100 тис. грн зробили ректор Харківського університету ім. Каразіна Віль Бакіров та університету міського господарства Володимир Бабаєв. Інші учасники наради повинні завтра визначитися зі ступенем своєї фінансової участі в захисті регіону від коронавірусу.

Раніше міська влада та облради, а також внз і студенти публічно заявили про підтримку роботи штабу на чолі з Ярославським, і закликають координувати з ним свої дії.

"Закликаємо депутатів місцевих рад, громадські організації, активістів волонтерського руху, представників бізнесу, усіх небайдужих громадян підтримувати зв'язок з регіональним антикризовим штабом, який очолює почесний громадянин Харківської області Олександр Ярославський", - сказав голова Харківської обласної ради Сергій Чернов.

Своєю чергою, за словами мера Харкова Геннадія Кернеса, антикризовий штаб - об'єднавчий. "Зараз ми об'єдналися перед викликом коронавірусу, а далі будемо дивитися", - додав мер Харкова.

Водночас, як повідомляють учасники засідання, голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер не з'явився на зустрічі в антикризовому штабі.

"Люди прийшли на клич Ярославського і Кернеса, щоб боротися з коронавірусом. Губернатор не в рахунок. Він не прийшов, хоча й обіцяв запросити людей", - прокоментував відсутність губернатора Кернес.

Ярославський подякував харків'ян, які готові пожертвувати кошти, щоб допомогти Харкову.

"Нас залишилося двоє з Геннадієм Адольфовичем. Я просто вражений такому губернатору - домовлялися сьогодні на 13.00, а він часом не знайшов. Вважаю, що наша область нічим не завинила мати таке позорище. Я докладу всі зусилля, буду просити всіх, щоб у нас був гідний партнер в регіоні", - додав Ярославський.

Нагадаємо, на цьому тижні в Китай вилетить президентський борт Володимира Зеленського, щоб доставити в Україну тест-системи для діагностики коронавірусу на загальну суму $80 млн, постачання яких організували Олександр Ярославський і китайський мільярдер Джек Ма. Цієї партії тестів достатньо на 1 млн осіб, з них тести на 200 тис. чол. будуть спрямовані в Харківську область.

Як раніше писало РБК-Украина, Харківський антикризовий штаб під керівництвом Олександра Ярославського створений за підсумками наради влади та великого бізнесу в Офісі президента 16 березня.

Штаб здійснює координацію роботи з додаткової (понад виділених державою коштів) фінансову підтримку заходів, спрямованих на захист жителів Харківського регіону від епідемії коронавірусу.