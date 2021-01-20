Ярославський про допити в СБУ: здивований, що питання у правоохоронців саме до мене

Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський 20 січня знову побував у Службі безпеки України. Бізнесмена другий раз допитували як свідка по справі ПАТ "Мотор Січ" - підприємства, розвитком якого бізнесмен збирається займатися.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

За словами Ярославського, для нього було трохи дивно, що питання у правоохоронців до нього, людини, яка стільки часу та коштів інвестує тільки в Україну.

"Замість того, щоб разом (з представниками влади, - ред.) обговорювати питання розвитку промисловості, економіки в цілому, мене викликають на допит у Службу безпеки. Наочний приклад ставлення до інвесторів в Україні", - заявив Ярославський перед допитом, додавши, що незадоволений тим, що ці виклики відволікають його від роботи.

"Я робоча людина, треба працювати, а не відволікатися на ці речі", - зазначив він.

Бізнесмен також нагадав, що є безліч успішних прикладів роботи, наприклад - відновлення ХТЗ і створення навколо нього бізнес-парку високих технологій "Екополіс ХТЗ", масштабне будівництво інфраструктури в Харкові у рамках Євро-2012 та багато іншого.

Крім того, він прокоментував вчорашню заяву китайського інвестора і власника контрольного пакета акцій ПАТ "Мотор Січ" Ван Цзина, який виступив з різкою критикою діяльності нинішнього менеджменту підприємства і звинуватив керівництво "Мотор Січі" у навмисному блокуванні роботи наглядової ради.

"Інвестор з Китаю вклав в Україну 1 млрд доларів, а у відповідь отримав таке ставлення. Які після цього інвестори підуть в Україну?", - додав Ярославський.

За його словами, у цій ситуації він, як і його китайські партнери, чекають одного - можливості займатися підприємством, розвивати його, і повернути ті робочі місця, які підприємство втратило в результаті тривалої діяльності арештів на акції "Мотор Січі".

Як відомо, близько 10 тисяч осіб вже позбулося робочих місць, що разом з членами їх сімей складає понад 30 тисяч людей, які залишилися без засобів до існування.

Нагадаємо, в серпні 2020 р. група DCH повідомила про намір розвивати українське авіабудування і, зокрема, ПАТ "Мотор Січ". Партнером DCH в цьому проекті є компанія Skyrizon (КНР).

У грудні 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" ініціювали міжнародний арбітражний процес проти України, щоб стягнути з держави $3,5 млрд збитку, який був нанесений незаконним блокуванням доступу на підприємство, в тому числі шляхом арештом акцій ПАТ "Мотор Січ" за ініціативою СБУ.

Для міжнародного арбітражу дії української сторони кваліфіковані як "незаконна експропріація інвестицій" та порушення умов українсько-китайської угоди про взаємне заохочення і захист інвестицій.

Крім цього, акціонери "Мотор Січі" просять суд допомогти змінити нелегітимну наглядову раду підприємства. Відповідне засідання Господарського суду Запорізької області заплановано на 25 січня 2021 року.

Як писало РБК-Украина, раніше Печерський райсуд Києва вже визнав китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ" потерпілою стороною від протиправних дій СБУ, за ініціативою якого було накладено арешт на акції підприємства.