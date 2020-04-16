Ярославський везе обладнання на 15 млн грн для центру вірусології в "Экополісі ХТЗ"

Фото: Олександр Ярославський (прес-служба)

Прогнозний обсяг інвестицій в проект складе близько $1 млрд

До Харкова їде перша партія обладнання, яке бізнесмен Олександр Ярославський закупив для центру вірусології, створюваного ним у рамках проекту "Екополіс ХТЗ" - "Експертного лабораторно-діагностичного центру інфекційних хвороб та санітарного захисту". Про це повідомив мер Харкова Геннадій Кернес у своєму Telegram-каналі, передає РБК-Україна.

Як повідомляється, зараз вантаж знаходиться в Києві й проходить складську обробку.

"Майбутній всеукраїнський центр вірусології в Харкові на базі "Екополісу ХТЗ" починає набувати матеріальну форму. Ми поговорили з Олександром Ярославським, і він сказав, що зараз в Києві вже відвантажують зі складу першу партію лабораторного обладнання на 15 млн грн. Це техніка одного з провідних американських виробників ThermoFisher Scientific, світового лідера в області біотехнологій. Сьогодні-завтра до Харкова прибуде лабораторний комплекс, який має одночасно і практичне (діагностичне) призначення та наукове. Тобто дозволяє не просто встановлювати, чи хворий пацієнт, але й отримувати безцінні дані для розробки подальшого лікування з урахуванням унікальних генетичних особливостей як патогенів, так і людини", - написав Кернес.

Також, за його словами, обладнання дозволить проводити наукові дослідження для ефективної боротьби з усіма типами коронавірусів, а також зі збудниками інших інфекційних захворювань.

"Це обладнання останнього покоління, яке буде використано з метою цілеспрямованої боротьби з інфекційними захворюваннями вперше в Україні. І це те ядро, навколо якого ми створимо вірусологічний центр світового рівня - "Експертний лабораторно-діагностичний центр інфекційних хвороб та санітарного захисту". Інтелектуальне лідерство Харкова в дії", - додав мер Харкова.

Своєю чергою, в DCH Ярославського зазначили, що "Експертний лабораторно-діагностичний центр" отримає обладнання, яке дозволяє ефективно працювати зі швидко мутуючими (мають високу генетичну мінливість) вірусами. Технологія дослідження всього геному коронавірусу дозволить робити прогнози щодо нових спалахів епідемії й процесу її подальшого поширення, а також розробляти лікарські препарати спрямованої дії.

"Завдяки використанню набору високоспецифічних універсальних праймерів для коронавірусу COVID-19 в поєднанні з високоточним майстер-міксом всі геномні ділянки ампліфікуються і секвеструються менш ніж за добу. Постачальник лабораторного комплексу - компанія ThermoFisher Scientific – спеціалізується на виготовленні наукових приладів, реактивів і витратних матеріалів, а також програмного забезпечення і послуг для охорони здоров'я, науки, академічних лабораторій в урядовому і промисловому секторі США, в тому числі для біотехнологічних і фармацевтичних досліджень", - уточнили в DCH.

Нагадаємо, "Експертний лабораторно-діагностичний центр інфекційних хвороб та санітарного захисту" в діловій інноваційній екосистемі "Екополіс ХТЗ" займеться дослідженнями для розробки вакцин проти коронавірусу, а згодом стане провідним центром у сфері медичних розробок і технологій.

Раніше повідомлялося, що центр вірусології буде створений на базі медичного центру Харківського тракторного заводу, який є промисловим якорем майбутнього технопарку. Команда співробітників "Експертного лабораторно-діагностичного центру інфекційних хвороб та санітарного захисту" буде сформована із провідних українських вірусологів, яким в Харкові будуть забезпечені всі умови для продуктивної роботи.

Нагадаємо, "Екополіс ХТЗ" - інноваційна ділова екосистема на основі виробничих площ Харківського тракторного заводу (ХТЗ), що належить Олександру Ярославському. Після редевелопмента території підприємства на вільних площах буде сформована багатофункціональна бізнес-система, що включає різні напрямки й кластери: індустріальний парк, IT-кластер, логістичний, торговий, дослідницький, освітній і медичний кластери.

Прогнозний обсяг інвестицій в проект складе близько $1 млрд, що дасть Харкову понад 10 тис. нових високотехнологічних робочих місць.