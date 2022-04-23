RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Роскосмос" допускає початок третьої світової війни через удари по супутниках

Фото: генеральний директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін (roscosmos.ru)
Автор: Олександр Мороз

У Росії вважають можливим початок третьої світової війни через застосування протисупутникової зброї. Зокрема, удар по супутниках може стати приводом для воєнних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна в ефірі російського ТБ.

"Треба мати на увазі, що руйнування чужого космічного апарату, це третя світова війна. Тобто це casus belli однозначно абсолютно", - заявив він.

Нагадаємо, раніше у президента США Джо Байдена пояснювали відмову закрити небо над Україною тим, що Вашингтон не хоче втручатися в третю світову війну.

На думку української сторони, повномасштабне вторгнення Росії стало початком третьої світової війни, і від західних партнерів залежить, чи перекинеться вона на європейські країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяРоскосмос