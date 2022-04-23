"Роскосмос" допускає початок третьої світової війни через удари по супутниках

У Росії вважають можливим початок третьої світової війни через застосування протисупутникової зброї. Зокрема, удар по супутниках може стати приводом для воєнних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна в ефірі російського ТБ.

"Треба мати на увазі, що руйнування чужого космічного апарату, це третя світова війна. Тобто це casus belli однозначно абсолютно", - заявив він.

Нагадаємо, раніше у президента США Джо Байдена пояснювали відмову закрити небо над Україною тим, що Вашингтон не хоче втручатися в третю світову війну.

На думку української сторони, повномасштабне вторгнення Росії стало початком третьої світової війни, і від західних партнерів залежить, чи перекинеться вона на європейські країни.

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