Роскомнадзор заблокував платформу United24 та деякі ЗМІ

Роскомнагляд заблокував державну платформу збору коштів для України United24 та низку ЗМІ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Роскомсвобода.
Серед них Ґрати, Forklog, Leopolis.news, PaySpace Magazine.
Серед заблокованих сайтів також дзеркала проектів Радіо Свобода та видання "Слідство.інфо".
Нагадаємо, парламент Молдови ухвалив закон про боротьбу з дезінформацією та пропагандою. Одна з його статей забороняє трансляцію телепрограм та фільмів військового утримання, вироблених у країнах, які не ратифікували конвенцію про транскордонне телебачення. Росія цю конвенцію не ратифікувала.
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