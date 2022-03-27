Роскомнадзор наказав російським ЗМІ не показувати інтерв'ю з Зеленським

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю для низки ЗМІ Росії. Роскомнадзор наказав російським виданням не публікувати його.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Роскомнадзору.

"Низка російських засобів масової інформації, у тому числі іноземні ЗМІ, що виконують функції іноагенту, взяли інтерв'ю у президента України В. Зеленського. Роскомнагляд попереджає російські ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю", - пише пресслужба Роскомнадзору.

Також проти ЗМІ, які взяли інтерв'ю вже, нібито, розпочато перевірку для визначення відповідальності й вжиття заходів реагування.