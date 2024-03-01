Россию исключили из еще одной международной организации

"Дунайская комиссия, одна из старейших в мире международных организаций, на своей 100-й юбилейной сессии в декабре прошлого года, во время первого председательства Украины, решила, что действия России несовместимы с Белградской конвенцией", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, Россия имела время до 29 февраля, чтобы самостоятельно выйти из организации. Однако, Кулеба заявил, что Москве не хватило смелости сделать это.

"Как следствие, с сегодняшнего дня страны-члены Комиссии больше не будут официально признавать свои обязательства перед Россией по основополагающей Белградской конвенции", - сказал министр.

Кроме того, по данным Кулебы, впервые в истории Комиссия наложила штраф на Россию за неуплату взносов после лишения ее полномочий в этой организации в марте 2022 года.

"Я благодарю Дунайскую комиссию, наших дунайских партнеров и всех, кто помог принять это историческое решение. Призываю все международные организации последовать этому примеру, изолировать российских дипломатов и изгнать Россию. Агрессорам и террористам не место ни на каких авторитетных международных форумах", - подытожил Кулеба.

Исключение России

Напомним, в прошлом году ООН начала очищаться от губительного влияния России. Впервые в истории организация не избрала Россию в состав Международного суда Организации Объединенных Наций.

Также впервые в истории Россию исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО.

К тому же, РФ исключили из Совета Европы и Совета ООН по правам человека.

Мы писали, что глава организационного комитета Мисс Украина Вероника Щипцова сообщила, что Россия не будет участвовать в главном международном конкурсе красоты Мисс Мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.