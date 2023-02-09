Россию нужно внести в черный список FATF за подрыв глобальной финансовой безопасности, - Марченко

"Это, пожалуй, самый эффективный инструмент для ограничения доступа террористов к мировой экономике, поскольку он заставляет все государства применять усиленную проверку к любым транзакциям, связанным с финансовой системой юрисдикции, внесенной в черный список. Это значительно повысит стоимость ведения бизнеса с Россией и фактически лишит Путина возможности финансировать незаконную агрессивную войну", - сказал министр финансов.

Марченко во время онлайн-дискуссии "Как противодействовать угрозам России глобальной финансовой безопасности", организованной аналитическим центром Atlantic Council, отметил, что Россия несет полную ответственность за преступные действия против мировой экономической системы. Война против Украины усугубляет глобальный энергетический кризис и значительно увеличивает цены на продукты питания, нанося огромный вред всему миру, а особенно развивающимся странам.

В то же время, многочисленные расследования доказали причастность России к отмыванию денег, в том числе после введения против нее санкций с началом полномасштабной войны. Россия также оказывает поддержку или сотрудничает с разными террористическими группировками и государствами.

"По окончании холодной войны, государства создали системы глобального управления, чтобы защитить либеральные ценности, права человека, глобальную экономику. Однако подобные системы могут полноценно функционировать только тогда, когда участники соблюдают правила. Агрессивным вторжением в Украину, токсичной поддержкой коррупции и документированным финансированием терроризма путина Россия высмеивает основанный на правилах международный порядок", - сказал министр финансов.

Марченко отметил, что глобальный порядок, благодаря которому мир имел уникальную возможность жить в мире и поддерживать экономическое развитие, может существовать только при соблюдении правил. Пора положить конец российскому терроризму и использовать механизмы для обеспечения соблюдения этих правил.

В этом месяце члены FATF соберутся в Париже, чтобы рассмотреть дальнейшие меры против России в символическую дату, ровно через год после российского вторжения в Украину.

Министерство финансов Украины совместно с Госфинмониторингом системно принимают меры по изоляции России в сфере финансового мониторинга и призывают другие государства оказать помощь в этом процессе и поддержать окончательное исключение России из FATF и включение ее в черный список.