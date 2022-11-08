Россию за 8 месяцев войны покинуло рекордное число трудовых мигрантов

По официальным данным Росстата, Российскую Федерацию с начала 2022 года покинули более 0,5 млн человек, преимущественно граждане центральноазиатских стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Можем объяснить" .

К началу полномасштабной войны в РФ активно приезжали в поисках работы многие граждане соседних стран. Так, больше всего гастарбайтеров было из Таджикистана (плюс 49,2 тысячи) и Украины (34,6 тысячи).

С января по август этого года миграционный поток составил: приехало почти 444 тысячи человек, выехало более 506 тысяч. То есть отток равен 62,5 тысячам человек. Пока рекордсменами по оттоку домой стали Армения (минус 15,7 тысячи), Кыргызстан (минус 14 тысяч), Узбекистан (минус 13,7 тысячи). Спад мигрантов из Украины за 8 месяцев составил 8,5 тысяч.

При этом две трети россиян, опрошенных социологами "Левада-Центр" в начале 2022 года, считают, что необходимо ограничить поток в страну трудовых мигрантов. Однако работать вместо мигрантов и за их зарплату граждане России не хотят.