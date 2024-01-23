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В российском Владивостоке после взрывов загорелись две электроподстанции

Фото: В российском Владивостоке загорелись электроподстанции (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В российском Владивостоке после взрывов произошел пожар на двух электроподстанциях, обесточены сотни домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

По словам местных жителей, горят подстанции на улице Новожилова и Бухте Тихой. Причины пока неизвестны. В ряде домов нет света.

По информации местной энергокомпании на подстанции произошло отключение двух трансформаторов, зафиксировано возгорание в закрытом распределительном устройстве.

Напомним, на территории России после начала войны против Украины участились пожары на различных объектах. В близких к Украине регионах часто это вызвано ударами дронов.

Кроме того, украинские спецслужбы проводят спецоперации в Сибири. В конце ноября была подорвана  Байкало-Амурская магистраль в Бурятии.

 

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