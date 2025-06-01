В российском Североморске прогремел взрыв: в городе находится база ядерных подлодок

Операция СБУ в России

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины проводит операцию по поражению авиации в России. Ею лично руководил глава СБУ Василий Малюк. В результате проведенной операции поражено более 40 вражеских самолетов.

"Прямо сейчас Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ... Сейчас известно о поражении более 40 самолетов, среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3", - рассказали источники РБК-Украина.

Также источники сообщили, что дроны СБУ отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города.

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