В российском Санкт-Петербурге загорелся нефтяной танкер (видео)

Возле российского Санкт-Петербурга в городе-порту Кронштадт загорелся нефтяной танкер "Арктика".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".
Сообщается, что пожар вспыхнул на борту танкера, который пришвартован в Кронштадте. По информации российских СМИ, горят две каюты площадью по 10 квадратных метров.
Пожару присвоен второй уровень сложности.
Напомним, ранее мы писали, что на российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который сейчас стоит на ремонте в Мурманске, вспыхнул пожар.
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