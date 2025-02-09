В российском порту "Усть-Луга" на танкере с мазутом произошли взрывы: что известно

В ночь на 9 февраля танкер Koala, который ходит под флагом Антигуа и Барбуды, находился у третьего причала в морском порту в "Усть-Луге". На борту танкера находился экипаж из 24 человек, среди них четверо россиян, восемь граждан Грузии и 12 - Индонезии.

Ночью на борт танкера было загружено около 130 тысяч тонн мазута. Когда судно готовилось к отплытию, в машинном отделении раздались три мощных взрыва.

Как пишут росСМИ, экипажу удалось выбраться на берег, однако машинное отделение судна начало затапливать. Ближе к утру судно кормой село на мель.

Российское МЧС установило вокруг танкера боновые заграждения. Россияне утверждают, что утечки нефтепродуктов не зафиксировали, пострадавших нет.

Губернатор Ленинградской области Дрозденко заявил, что "на танкере произошел техногенный инцидент при запуске двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение". По его словам, танкер пришвартован у причала.