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В российском плену находится около двух тысяч защитников "Азовстали"

Фото: в российском плену находятся около 2000 защитников "Азовстали" (скриншот из видео рус. СМИ)
Автор: Антон Малиновский

В российском плену находится около двух тысяч украинских военных, защищавших "Азовсталь".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Соучредитель ассоциации Галина Клемпоуз отметила, что на днях из плена вернулось восемь защитников Мариуполя - некоторые из них это воины с "Азовстали"

"Мы не можем публиковать точное их количество, потому что это повлияет или может как-то в будущем повлиять на них. Однако мы ждем их дома, готовим некоторые подарки. Также в плену продолжает находиться около двух тысяч защитников "Азовстали" - женщины и мужчины" , - отметила Клемпоуз.

Напомним, что 8 января состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией в формате 50 на 50. Об этом первой заявила российская сторона.

Позже руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил информацию об обмене пленными.

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Азовсталь