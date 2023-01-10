В российском плену находится около двух тысяч защитников "Азовстали"

Соучредитель ассоциации Галина Клемпоуз отметила, что на днях из плена вернулось восемь защитников Мариуполя - некоторые из них это воины с "Азовстали"

"Мы не можем публиковать точное их количество, потому что это повлияет или может как-то в будущем повлиять на них. Однако мы ждем их дома, готовим некоторые подарки. Также в плену продолжает находиться около двух тысяч защитников "Азовстали" - женщины и мужчины" , - отметила Клемпоуз.