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В российском плену скончался защитник из Украины

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Украина, Вторник 28 февраля 2023 15:50
В российском плену скончался защитник из Украины Фото: в российском плену скончался защитник из Украины (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В российском плену в Луганской области скончался украинский защитник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

Юрий Гориславец находился в российском плену на территории Луганской области. Известно, что он умер в феврале, ему было 53 года. У бойца остались мать и дочь.

В российском плену скончался защитник из Украины

Как сообщалось, за год, в течение которого идет полномасштабное вторжение России в Украину, удалось провести 38 обменов. В общей сложности удалось освободить 1863 человека.

Напомним, российская сторона не допускает участия международных организаций в обменах пленными. Поэтому эти вопросы решаются в двустороннем порядке только между Украиной и РФ.

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