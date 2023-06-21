В российском Подмосковье говорят о взрыве из-за дрона

Местные жители рассказывают пропагандистам о том, что в небе над селом в Подмосковье был взрыв.

"По нашей информации, это беспилотник, упавший поблизости - в районе реки Пахра", - говорится в публикации.

Также сообщается, что в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

"Местные жители услышали громкий звук около 5 часов утра. Сейчас на месте падения обломков работают оперслужбы", - пишет канал.

Другое издание также рассказывает, что перед падением жители Лукино под Москвой "слышали громкий взрыв".

"Сейчас на месте работают оперативные службы, полиция оцепила место", - говорится в Telegram-канале Shot.

Также в сети опубликовали фото, на котором виден столб дыма в поле.

Кроме того, росСМИ рассказывают и о других беспилотниках, что будто бы упали в районе поселка Калининец Наро-Фоминского округа Подмосковья. А вот обломки первого были обнаружены примерно в 20 км от них.

Атака дронов на Москву и область

Перед этим о беспилотниках, что были зафиксированы в Москве и Подмосковье, в частности на элитной Рублевке, сообщалось в конце весны.

Так, утром 30 мая дроны врезались в дома, и росСМИ писали тогда, что в атаке участвовали 32 БПЛА, 3 из которых попали по жилым домам. А вот в Минобороны РФ почему-то отчитались всего о восьми беспилотниках.

Дроны замечали над Кремлем

Ранее, в ночь на 3 мая, в центре Москвы раздались взрывы, после чего российские власти заявили об атаке дронов на Кремль и традиционно обвинили Украину.

Тогда в РФ утверждали, что ПВО якобы сбило беспилотники, но на опубликованных в сети кадрах заметно, что один из дронов вспыхнул над башней Кремля.

Украина официально заявила, что не стоит за атакой, поскольку первоочередной задачей является освобождение собственной территории. Однако в разведке США считают, что за инцидентом могут стоять украинские силы специальных операций.