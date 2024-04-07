RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В российском Орске остановился НПЗ из-за прорыва дамбы

Фото: Орский НПЗ остановился из-за прорыва дамбы (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Российский город Орск продолжает затапливать из-за прорыва дамбы. Местный нефтеперерабатывающий остановил работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Орский НПЗ приостановил работу в связи с аномальным паводком во избежание экологических рисков и для соблюдения техники безопасности", - пишут россияне.

"Орскнефтеоргсинтез" является одним из главных нефтеперерабатывающих заводов России. В сети пишут, что вода добралась территории в нескольких километрах до НПЗ. Кроме того, работа завода невозможна, поскольку в Орске были затоплены железнодорожные пути.

Мощность этого Орского НПЗ составляет около 6,6 млн тонн в год. Особенность этого НПЗ состоит в том, что он был ориентирован на выпуск авиакеросина.

Что этому предшествовало

Напомним, 5 апреля в российском Орске прорвало дамбу. В местных пабликах писали, что началось затопление в районе города из-за выхода реки Урал из берегов. Местные власти объявили эвакуацию.

Вчера, 6 апреля, произошел повторный прорыв грунтовой дамы на реке Урал. Орск стало еще больше затапливаться.

Сегодня утром росСМИ писали, что уровень воды в Орске поднялся на 11 метров. Было затоплено несколько соседних сел, а в Орске исчез свет и частично газ. Школы перевели на дистанционное обучение.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНПЗ