В российском Орске остановился НПЗ из-за прорыва дамбы

Российский город Орск продолжает затапливать из-за прорыва дамбы. Местный нефтеперерабатывающий остановил работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
"Орский НПЗ приостановил работу в связи с аномальным паводком во избежание экологических рисков и для соблюдения техники безопасности", - пишут россияне.
"Орскнефтеоргсинтез" является одним из главных нефтеперерабатывающих заводов России. В сети пишут, что вода добралась территории в нескольких километрах до НПЗ. Кроме того, работа завода невозможна, поскольку в Орске были затоплены железнодорожные пути.
Мощность этого Орского НПЗ составляет около 6,6 млн тонн в год. Особенность этого НПЗ состоит в том, что он был ориентирован на выпуск авиакеросина.
Напомним, 5 апреля в российском Орске прорвало дамбу. В местных пабликах писали, что началось затопление в районе города из-за выхода реки Урал из берегов. Местные власти объявили эвакуацию.
Вчера, 6 апреля, произошел повторный прорыв грунтовой дамы на реке Урал. Орск стало еще больше затапливаться.
Сегодня утром росСМИ писали, что уровень воды в Орске поднялся на 11 метров. Было затоплено несколько соседних сел, а в Орске исчез свет и частично газ. Школы перевели на дистанционное обучение.
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