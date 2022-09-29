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В российском Новосибирске пытались сжечь военкомат

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Четверг 29 сентября 2022 06:50
В российском Новосибирске пытались сжечь военкомат Фото: В российском Новосибирске пытались сжечь военкомат (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В городе Новосибирск, что в РФ, пытались сжечь военный комиссариат. В помещение бросили бутылки с зажигательной смесью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.

"29 сентября в 06:25 (по местному времени - ред.) была предпринята попытка поджечь военный комиссариат по Кировскому и Ленинскому районах Новосибирска", - пишут пропагандисты.

Известно, что в два окна бросили бутылки с зажигательной смесью. Произошло возгорание на площади 0,5 квадратного метра с внешней стороны, но огонь быстро был потушен.

РосСМИ также отмечают, что имущество и помещение военкомата не были повреждены, подозреваемый в поджоге задержан.

Ранее мы писали, что в России из-за объявления частичной мобилизации жгут военкоматы и административные здания.

В тоже время в регионах продолжаются протесты, а военнообязанные пытаются бежать за границу.

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