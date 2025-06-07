В российском Кстово после атаки дронов эпично пылает завод (фото, видео)

Сообщается, что в городе Кстово Нижегородской области пылает установка по производству битума, а еще разрушены две емкости с нефтепродуктом объемом 200 кубов. Известно также, что есть угроза переброски огня на соседние резервуары.

Примечательно, что утром в Кстово объявляли воздушную тревогу из-за БПЛА, однако, является ли пожар следствием попадания, пока неизвестно. Хотя, как минимум один дрон попал на видео.

Россияне в свою очередь сообщили, что к месту возгорания отправился пожарный поезд.

По данным росСМИ, там горят емкости с битумом, после того, как вещество разлилось на 100 квадратных метрах.

"Происходит горение установки по производству битума общим объемом 200 кубических метров. Со станции Зелецино на место выехал пожарный поезд", - говорится в сообщении спасателей.

Коваленко также обратил внимание на то, что российские Telegram-каналы сообщили о возможном пожаре на Кстовском НПЗ "Лукойла".

Заметим, что НПЗ "Лукойл" - один из ключевых активов российского топливного сектора, который напрямую работает на войну. Именно отсюда идут потоки нефтепродуктов, которые обеспечивают российскую армию топливом для авиации, бронетехники и тыловой логистики.

Более того, именно через Кстовский НПЗ идет заправка не только внутренних военных колонн, но и поставки нефтепродуктов на временно оккупированные территории Украины. То есть этот завод - часть глубоко интегрированной военно-промышленной системы врага.