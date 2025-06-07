В российском Кстово после атаки дронов эпично пылает завод (фото, видео)

В Кстово Нижегородской области РФ вспыхнул масштабный пожар на одном из заводов. Огонь вспыхнул вскоре после атаки дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости и заявление руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.
Сообщается, что в городе Кстово Нижегородской области пылает установка по производству битума, а еще разрушены две емкости с нефтепродуктом объемом 200 кубов. Известно также, что есть угроза переброски огня на соседние резервуары.
Примечательно, что утром в Кстово объявляли воздушную тревогу из-за БПЛА, однако, является ли пожар следствием попадания, пока неизвестно. Хотя, как минимум один дрон попал на видео.
Россияне в свою очередь сообщили, что к месту возгорания отправился пожарный поезд.
По данным росСМИ, там горят емкости с битумом, после того, как вещество разлилось на 100 квадратных метрах.
"Происходит горение установки по производству битума общим объемом 200 кубических метров. Со станции Зелецино на место выехал пожарный поезд", - говорится в сообщении спасателей.
Коваленко также обратил внимание на то, что российские Telegram-каналы сообщили о возможном пожаре на Кстовском НПЗ "Лукойла".
Заметим, что НПЗ "Лукойл" - один из ключевых активов российского топливного сектора, который напрямую работает на войну. Именно отсюда идут потоки нефтепродуктов, которые обеспечивают российскую армию топливом для авиации, бронетехники и тыловой логистики.
Более того, именно через Кстовский НПЗ идет заправка не только внутренних военных колонн, но и поставки нефтепродуктов на временно оккупированные территории Украины. То есть этот завод - часть глубоко интегрированной военно-промышленной системы врага.
Заметим, что ранее сегодня в городе Азов Ростовской области вспыхнул масштабный пожар на складе, где в последнее время изготавливали комплектующие для дронов.
Кроме того, вчера, 6 июня стало известно, что в России нанесены удары по ряду важных военных объектов - в частности, нефтебазе в Энгельсе, аэродрому "Дягилево" и оборонному заводу "Прогресс" в Мичуринске.
А вечером, 5 июня, жители Брянска жаловались на серию мощных взрывов над городом, а также сообщали о пожаре в районе местного аэродрома.
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