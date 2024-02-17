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В российском Ижевске вспыхнул масштабный пожар на предприятии (видео)

Фото: в российском Ижевске вспыхнул масштабный пожар (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В российском Ижевске сегодня, 17 февраля, вспыхнул крупный пожар на неназванном промышленном предприятии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam МЧС РФ.

Сообщается, что пожар в здании в Удмуртии распространился на площадь в 2 800 квадратных метров. Всего в ликвидации возгорания задействовано более 70 человек и 33 единицы техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Что стало причиной крупного пожара, и что за объект охвачен огнем, в ведомстве не сообщают.

Крупные пожары в России

Напомним, в конце января ряд российских Telegram-каналов написали о падении дрона на территории нефтеперерабатывающего завода "Невский мазут" в Санкт-Петербурге. Россияне утверждают, что хоть дрон и "удалось сбить", от его падения все же были повреждены несколько цистерн и автомобилей.

Добавим, что атаки дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, в январе беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Перед этим источники РБК-Украина сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего последовал мощный пожар.

Также мы писали, что дроны СБУ точно отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.

Добавим, на днях в Москве произошел пожар на заводе "МиГ", который занимается полным обслуживанием одноименных истребителей-носителей "Кинжалов", участвующих в ударах по Украине.

 

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