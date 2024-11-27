Российскому генералу объявили подозрение за ракетный удар по "Охматдету"

Российскому генерал-лейтенанту объявили подозрение за обстрелы Киева. Он, в частности, приказал нанести ракетный удар по детской больнице "Охматдет".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Правоохранители объявили подозрение командующему дальней авиацией Военно-воздушных сил Воздушно-космических сил России по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Следствие установило, что российский генерал-лейтенант приказал нанести ракетные удары 26 июня 2022 года по Киеву. Вражеские крылатые ракеты Х-101 попали по многоквартирному дому ЖК "Львовский квартал".
В результате обстрела погиб мужчина и пострадали еще три человека, среди которых 7-летняя девочка. Полностью разрушено и повреждено значительное количество квартир и нежилых помещений, уничтожены и повреждены припаркованные автомобили.
Также этот генерал-лейтенант причастен к ракетному удару по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года. По этому факту он также сообщил о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
Ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители установили личность российского генерала, который приказал обстрелять "Охматдет". Речь идет о россиянине Сергее Кобылаше.
В марте 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Кобылаша за военные преступления, совершенные против украинцев.
Напомним, 8 июля 2024 года в результате массированного ракетного удара РФ в Киеве был поврежден медицинский центр "Охматдет". Это самая многопрофильная детская больница в Украине.
В результате атаки были повреждены корпуса, разрушены некоторые здания медучреждения. В частности, уничтожен корпус отделения токсикологии, где находились тяжелобольные дети на диализе.
В результате обстрела погибли два человека, среди которых детский врач. Десятки людей были ранены, в их числе дети.
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