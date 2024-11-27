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Российскому генералу объявили подозрение за ракетный удар по "Охматдету"

Фото: генералу РФ объявили подозрение за обстрел "Охматдета" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российскому генерал-лейтенанту объявили подозрение за обстрелы Киева. Он, в частности, приказал нанести ракетный удар по детской больнице "Охматдет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Правоохранители объявили подозрение командующему дальней авиацией Военно-воздушных сил Воздушно-космических сил России по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Следствие установило, что российский генерал-лейтенант приказал нанести ракетные удары 26 июня 2022 года по Киеву. Вражеские крылатые ракеты Х-101 попали по многоквартирному дому ЖК "Львовский квартал".

В результате обстрела погиб мужчина и пострадали еще три человека, среди которых 7-летняя девочка. Полностью разрушено и повреждено значительное количество квартир и нежилых помещений, уничтожены и повреждены припаркованные автомобили.

Также этот генерал-лейтенант причастен к ракетному удару по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года. По этому факту он также сообщил о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители установили личность российского генерала, который приказал обстрелять "Охматдет". Речь идет о россиянине Сергее Кобылаше.

В марте 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Кобылаша за военные преступления, совершенные против украинцев.

 

Удар по "Охматдету"

Напомним, 8 июля 2024 года в результате массированного ракетного удара РФ в Киеве был поврежден медицинский центр "Охматдет". Это самая многопрофильная детская больница в Украине.

В результате атаки были повреждены корпуса, разрушены некоторые здания медучреждения. В частности, уничтожен корпус отделения токсикологии, где находились тяжелобольные дети на диализе.

В результате обстрела погибли два человека, среди которых детский врач. Десятки людей были ранены, в их числе дети.

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